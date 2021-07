Huawei MatePad 11: aperti i pre-ordini del tablet con Harmony OS2 e schermo da 120Hz

Huawei ha finalmente aperto i preordini di un suo nuovo dispositivo, il quale potrà soddisfare le esigenze di moltissimi consumatori grazie alle proprie potenzialità. Parliamo del Huawei MatePad 11, ovvero il primissimo tablet dell’azienda che si presenterà con HarmonyOS 2.0.

Parliamo di un prodotto piuttosto diverso dal solito, e non solo per le potenzialità offerte dal nuovo OS realizzato da Huawei per ovviare all’assenza del pacchetto di Google. Parliamo infatti di un tablet che presenta uno schermo con frequenza di aggiornamento di ben 120Hz, piuttosto inusuale per il mercato. Lo stesso offrirà una risoluzione di 2560×1600, con densità di 275PPI.

È possibile prenotare il nuovo Huawei MatePad 11 attraverso il sito ufficiale, per il momento unico distributore del prodotto. Attualmente sono disponibili un totale di due versioni italiane, ovvero quella da 6GB di RAM più 64GB di memoria per 399,90€ e la più capiente con 6GB di RAM e 128GB di memoria, disponibile invece al prezzo di 499,90€.

Come confermato, la versione più economica dà diritto a ottenere gratuitamente un mouse bluetooth, l’accesso a Huawei video e il fantastico Huawei M-Pencil. Per quanto concerne l’edizione da 128GB invece, i consumatori riceveranno nel pacchetto anche uno sconto del 50% per munirsi della Huawei Smart Magnetic Keyboard, assieme agli altri omaggi già citati.

Gli utenti potranno inoltre pre-ordinare il dispositivo e depositare un minimo di 50€ per ricevere uno sconto di 50€ sul modello scelto, saldando poi la somma. Per fortuna c’è un buon quantitativo di tempo a disposizione, visto che i clienti hanno la possibilità di sfruttare questa offerta ancora per 10 giorni.

Con il nuovo prodotto sembra che l’azienda abbia assestato un colpo da maestro, considerando le novità in merito al pannello e il processore che si presenterà sotto la scocca e alimenterà l’intero sistema, ovvero il chipset Snapdragon 865.