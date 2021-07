Hotel Transylvania: Uno Scambio mostruoso – Il nuovo trailer del film

Hotel Transylvania: Uno scambio Mostruoso arriverà ad ottobre nelle sale cinematografiche, e, nel frattempo, è stato diffuso un nuovo trailer dedicato. Si tratta del quarto capitolo del franchise d’animazione di Sony Pictures.

Ecco il trailer di Hotel Transylvania: Uno scambio Mostruoso.

A dirigere il film ci sono Jennifer Kluska (DC Super Hero Girls) e Derek Drymon (Rocko’s Modern Life), con la sceneggiatura realizzata da Amos Vernon, Nunzio Randazzo, e Genndy Tartakovsky.

Questa la sinossi del film:

Drac e i suoi amici sono tornati, come non li avete mai visti prima d’ora! In questa nuova avventura, Drac deve affrontare l’impresa più terrificante di sempre. Un misterioso manufatto di Van Helsing va fuori controllo, Drac e il suo gruppo vengono trasformati in umani mentre Johnny assume le sembianze di un mostro. Drac, privato dei suoi poteri, e Johnny, felice per la sua nuova vita da mostro, fanno squadra per trovare una soluzione prima che sia troppo tardi. Con l’aiuto di Mavis e dell’esilarante gruppo di ‘umani’ capitanato da Drac, l’obiettivo è far tornare tutti all’aspetto originario, prima che la trasformazione diventi permanente.