A Cena con il lupo, da oggi disponibile il film tratto dal videogioco Ubisoft

02—Lug—2021 / 8:00 AM

Da oggi 2 luglio arriva in versione digitale il film A Cena con il Lupo, commedia horror diretta da Josh Ruben e distribuita da BIM Distribuzione che si basa sul videogioco VR di Ubisoft Werewolves Within – classico “whodunit” col twist, data la natura sovrannaturale del colpevole: un lupo mannaro. A sua volta il videogioco è una libera trasposizione del ben noto Lupus in tabula.

La pellicola sarà disponibile su Sky Primafila, Sony, Amazon, G-Play, Apple TV, Rakuten, Chili, Infinity, Tim Vision. Inoltre è nella selezione ufficiale del Tribeca Film Festival.

Ecco la sinossi ufficiale del film:

A causa di una forte nevicata, alcuni residenti di Beaverfield si ritrovano improvvisamente bloccati in una locanda della piccola cittadina. Ben presto, però, scopriranno che tra di loro si nasconde un temibile assassino e… ognuno di loro è un indiziato! Mentre il panico dilaga, la nuova guardia forestale Finn dovrà cercare al più presto di risolvere il mistero e in suo aiuto arriva la giovane e audace Cecyl. Riusciranno a scoprire chi o cosa sta terrorizzando la città?

All’interno del cast troveremo: Sam Richardson, Milana Vayntrub, George Basil, Sarah Burns, Michael Chernus, Catherine Curtin, Wayne Duvall, Harvey Guillén, Rebecca Henderson, Cheyenne Jackson, Michaela Watkins e Glenn Fleshler.

