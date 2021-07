The Last of Us: Nico Parker sarà la figlia di Joel nella serie TV

Nico Parker è entrata nel cast di The Last of Us, dove interpreterà la figlia di Joel, personaggio apparso brevemente nel videogioco.

Continua la produzione della serie TV dedicata a The Last of Us, e nelle ultime ore è stata ingaggiata l’attrice che interpreterà la figlia di Joel: stiamo parlando di Nico Parker. L’attrice ha già lavorato nel lungometraggio live-action dedicato a Dumbo.

Nico Parker interpreterà nella serie TV su The Last of Us il personaggio di Sarah Miller, character che s’intravede brevemente all’inizio del videogioco. Il personaggio di Sarah scompare precocemente nel titolo videoludico, considerando che muore tra le braccia del padre.

Il cast di The Last of Us vedrà presenti Pedro Pascal (The Mandalorian) nei panni di Joel, mentre Bella Ramsey (Game of Thrones) farà Ellie, e Gabriel Luna (Terminator: Dark Fate) sarà Tommy, il fratello di Joel.

Infine, Merle Dandridge tornerà a lavorare sul personaggio di Marlene, il capo della resistenza de Fireflies, che combatte per la libertà contro il regime militare. La Dandrige ha già dato voce al character nel videogioco.

La serie realizzata da HBO adatterà il popolarissimo videogioco di Sony Playstation, e sarà sviluppata dal creatore di Chernobyl, Craig Mazin, e da Neil Druckmann. PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog realizzeranno la serie TV, tratta dal videogioco di Naughty Dog per PlayStation.

I due registi che realizzeranno gli episodi sono Jasmila Žbanić e Ali Abbasi, mentre Kantemir Balagov lavorerà sull’episodio pilota.