Samsung Galaxy Watch 4 mostrato nelle prime immagini?

Nonostante non si tratti ancora di render ufficiali pubblicati da Samsung, è possibile che le prime immagini del Samsung Galaxy Watch 4 Classic siano finite sotto i nostri occhi. I colleghi di Android Headlines hanno infatti mostrato sul proprio sito il prodotto, e questa volta il leak sembra particolarmente attendibile, nonché completo e decisamente esaustivo.

Abbiamo nello specifico a che fare con un portale piuttosto noto, che ci ha presentato delle foto estremamente dettagliate e varie del nuovo Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Sono stati anche confermati diversi dettagli per il dispositivo, che considerando le informazioni forniteci potrebbe essere decisamente da tenere d’occhio.

Nelle immagini è possibile vedere un orologio davvero elegante, con una lunetta girevole e due bottoni posti sul lato destro. Il nuovo smartwatch dovrebbe presentarsi in ben 3 colorazioni diverse, tutte mostrate nelle nuove immagini: bianca, nera e grigia, pienamente in linea con lo stile di lusso che l’azienda potrebbe aver deciso di adottare per il nuovo prodotto.

Sembra inoltre che questo verrà reso disponibile in 3 dimensioni, 42mm, 44mm e 46mm. Insomma, con tre taglie e tre colori sembra che Samsung potrebbe aver pensato proprio a tutti gli utenti. Il dispositivo dovrebbe ospitare la piattaforma per smartwatch sviluppata in collaborazione fra Google e Samsung. Fra gli ultimi dettagli leakati troviamo una versione in alluminio e un’ulteriore in acciaio inossidabile, resistenza fino a 50 metri di profondità e la certificazione MIL-STD-810G.

Come dichiarato da Android Headlines, il nuovo Samsung Galaxy Watch 4 Classic dovrebbe debuttare proprio nel corso di quest’estate, assieme a un ulteriore modello. Restiamo ovviamente in attesa di informazioni ufficiali per confermare quanto appreso attraverso i suddetti leak.

Considerando l’uscita particolarmente prossima, è possibile che l’azienda ci fornisca presto dettagli in merito, sempre che una conferma da parte dell’azienda confermi la veridicità di quanto emerso quest’oggi.