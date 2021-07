Pinterest ferma da oggi le pubblicità sulla perdita di peso

L'azienda ha confermato che da oggi non sarà più possibile visualizzare pubblicità legate alla perdita di peso (e non solo) sulla piattaforma.

Le pubblicità sono all’ordine del giorno su Pinterest, ma la piattaforma ha deciso di bandire alcuni tipi di spot, spiegando anche le motivazioni dietro questa scelta piuttosto particolare. Si tratta nello specifico di tutti gli spot legati al dimagrimento e alla perdita di peso, che a partire da oggi non verranno più visualizzate da nessun utente della piattaforma di Pinterest in tutto il mondo.

Non parliamo nello specifico dei soli prodotti utili per dimagrire, in quanto Pinterest ha confermato la rimozione di tutti gli spot concernenti pillole per fermare l’appetito, liposuzione, e tutto quello che può essere utile per il dimagrimento. Nel mentre, sono stati banditi anche i testimonial sulla perdita di peso, come anche linguaggio e immagini che denigrano o idealizzano determinati tipi di corporature.

Il cambiamento repentino adottato dalla piattaforma cela come accennato una filosofia dietro, ed è per questo che Pinterest ha deciso di collaborare con la National Eating Disorder Associations (Associazione Nazionale per i Disordini Alimentari) per supportare al meglio la neutralità del corpo. Sembra infatti che le ricerche di termini legati a questa filosofia, con anche altre correlazioni come il mindset salutare e l’accettazione del corpo, siano in particolare rialzo da un anno a questa parte.

Come dichiarato ufficialmente assieme alle novità adottate, Pinterest è la prima grande piattaforma a proporre una soluzione come questa, bloccando tutte le pubblicità legate alla perdita di peso, e occupandosi di sollecitare le altre aziende a fare lo stesso.

Come dichiarato sulle pagine di Engadget, diversi provvedimenti simili sono stati presi anche da Facebook, social network sul quale le pubblicità legate ai prodotti per la perdita di peso sono state solamente limitate. Lo scorso anno anche TikTik ha vietato le pubblicità in cui si parlava di supplementi per dimagrire e quelle in cui veniva promossa una visione dannosa o negativa del corpo.