Fear Street: la regista parla dell’importanza della classificazione R-Rated

I film su Fear Street che usciranno in queste settimane su Netflix saranno classificati R-Rated, un qualcosa di particolare considerando che il loro autore, R.L. Stine, è il più famoso scrittore di storie horror per ragazzi, e che gli altri suoi film sono sempre rientrati nel PG-13. Ma la stesso regista dei film di Fear Street ha spiegato l’importanza della classificazione R-Rated nei film di Fear Street.

Ecco le parole di Leigh Janiak:

Per me sono stati sempre R-Rated, era parte della mia visione dei film. Gli slasher devono essere sempre violenti e folli, con tanto sangue. Poi ho pensato che si dovesse trattare di storie divertenti e spaventose, ma con dei momenti disturbanti a livello di violenza. I libri erano poco più che PG-13, ma io volevo il vietato ai minori, anche perché ora fortunatamente le produzioni hanno capito che avere il PG-13 non significa comunque poter raggiungere più persone.