Fast and Furious: Vin Diesel vorrebbe un musical tratto dalla saga

A Vin Diesel non dispiacerebbe un musical tratto dalla saga di Fast and Furious, considerando che da tempo vorrebbe lavorare ad un film musicale.

Vin Diesel ha spiegato di recente perché la saga cinematografica di Fast and Furious si concluderà dopo l’undicesimo film, ma non è detto che il franchise non possa rivivere in un’altra maniera, e quella del musical potrebbe essere la soluzione più adatta.

Parlando a The Kelly Clarkson Show Vin Diesel ha parlato di questa possibilità:

Sto morendo all’idea di fare un musical, e quello su Fast and Furious non sarebbe male. Da tutta la vita vorrei lavorare ad un musical. Ero vicino a farne uno con Steven Spielberg su Guys and Dolls. Per tanto tempo ho pensato che il ruolo di Nathan Detroit in Guys and Dolls fosse ottimo da riportare in vita, si tratta del personaggio interpretato da Frank Sinatra.

Insomma, in futuro il franchise di Fast and Furious potrebbe tornare in vita sotto forme diverse rispetto ai film, ed il musical potrebbe essere un’idea intrigante. Nel frattempo il nono capitolo della saga è già uscito negli Stati Uniti, mentre in Italia bisognerà attendere agosto prima di poter vedere all’opera Dominic Toretto e tutti gli altri character della saga.