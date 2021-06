Fast and Furious: Vin Diesel spiega perché la saga finirà dopo l’undicesimo film

Fast and Furious 9 arriverà nelle sale cinematografiche americane il 25 giugno, mentre in Italia bisognerà attendere agosto, nel frattempo Vin Diesel ha parlato della saga, ed ha spiegato perché Fast and Furious si concluderà con l’undicesimo film.

Queste sono le parole di Vin Diesel a The Associated Press sul motivo per cui la saga di Fast and Furious si concluderà con l’undicesimo film:

Ogni storia merita il suo finale. So che molte persone vorrebbero che Fast and Furious non finisse mai, ma credo che tutte le belle cose debbano avere una conclusione. Ci sono diversi motivi ed elementi che porteranno al finale, perché questo franchise lo merita.

Anche il regista Justin Lin si è soffermato su questa cosa, dichiarando:

Fast and Furious 9 è il primo film della parte finale della saga. Stiamo preparando il tutto affinché i prossimi due lungometraggi possano rappresentare la fine del viaggio per questi personaggi.

Questa è la sinossi di Fast and Furious 9: