Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon A Time su Amazon Prime Video dal 13 agosto

Il quarto e ultimo capitolo della cosiddetta Rebuild of Evangelion, uscito lo scorso marzo nelle sale giapponesi con enorme successo, arriverà anche in occidente nella sua versione “potenziata” la 3+0+1.01, dal 13 agosto su Amazon Prime Video. Ecco dunque il trailer di Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon A Time.

Evangelion:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME on Prime Video on August 13th in over 240 countries and territories excluding Japan.https://t.co/GdQYZQKagY

For details, please see the announcement here: https://t.co/9H7NCtG6Uv#shineva #Evangelion pic.twitter.com/cHrmHMtdLN

