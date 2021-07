Dream Horse: due clip dal film con Toni Colette da oggi nei cinema

Presentato al Sundance Film Festival 2020, Dream Horse racconta la storia vera di un gruppo di amici che, convinti dalla instancabile sognatrice Jan decidono di unire le forze per raggiungere il successo grazie al cavallo da corsa Dream Alliance, un puledro che allevano e addestrano con la speranza di vederlo trionfare nelle più importanti competizioni ippiche, come vediamo nelle due clip oggi rilasciate da Lucky Red in occasione del lancio del film in sala.

Il film è diretto da Euros Lyn e vede la sua protagonista Jan interpretata dall’attrice candidata all’Oscar -nonché vincitrice di un Emmy e un Golden Globe- Toni Collette; nel cast anche Damian Lewis, Joanna Page e Owen Teale.

Questa la sinossi ufficiale:

Jan Vokes (Toni Collette) lavora come addetta alle pulizie e barista in una piccola città del Galles. Con pochissimi soldi e nessuna esperienza, Jan convince i suoi vicini a ridurre i loro magri guadagni per allevare e far crescere Dream Alliance, un cavallo da competizione, nella speranza di gareggiare con l’élite delle corse ippiche.

Nonostante dei momenti di grande difficoltà, in cui Jan si batte con amore per supportare il cavallo a cui è profondamente legata, la passione e l’impegno del gruppo vengono ricompensati quando Dream inizia a scalare le classifiche con grinta e determinazione, arrivando a correre nelle più importanti competizioni in cui mostra la stoffa e il cuore di un vero campione. Un film pieno di speranza che invita a perseguire i propri sogni anche quando sembrano irraggiungibili.

