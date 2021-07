Caldo record in Canada: sfiorati i 50 gradi

Registrato a Vancouver ben 49,6 gradi, è nuovo record di caldo in Canada e si contano centinaia di morti. Scattato nel paese anche l'allarme incendio.

Stabilito ieri un record di caldo estremo in Canada, per il terzo giorno consecutivo: 49,6 gradi sono stati registrati a Lytton, un villaggio a nordest di Vancouver, nel bel mezzo di un’ondata di calore che sarebbe all’origine di oltre 200 morti improvvise segnalate negli ultimi giorni nella regione.

Scatta nel Paese il temuto allarme incendi (storia purtroppo già vista nella scorse estate) con i primi focolai: i residenti di Lytton, la cittadina canadese che nei giorni scorsi ha registrato la temperatura più alta della storia del Paese (49.6°C) sono stati costretti ad evacuare a causa di un incendio.

“Alle 16:20 la stazione di Lytton ha battuto ancora una volta i record di temperatura giornalieri e storici“, ha twittato Environment and Climate Change Canada (Eccc), il dipartimento del governo canadese responsabile del coordinamento delle politiche e dei programmi ambientali. La Polizia reale canadese a cavallo (Rcmp) e la Polizia della città di Vancouver Police hanno annunciato separatamente che almeno centotrentaquattro persone sono morte da venerdì nell’area metropolitana situata sulla costa canadese affacciata sul Pacifico, in una morsa di calore che sta interessando anche l’ovest degli Stati Uniti.

A causa dell’incendio (fonte BBC) diffuso in solo quindici minuti (a causa dell’estrema condizione atmosferica) moltissimi cittadini sono stati costretti a lasciare le loro case senza portare nulla con se’.

L’intera città è in fiamme

ha detto il primo cittadino Jan Polderman a Cbc News parlando di fiamme alte più di un metro. Il vento forte, fino a 71 km, e il clima caldo e secco hanno chiaramente peggiorato la situazione. Gli abitanti sono stati dirottati nelle comunità vicine dove sono allestiti centri di accoglienza, mentre il British Columbia Wildfire Service sta spostando uomini e mezzi sul posto per rispondere al fuoco.

L’ondata di caldo record che ha colpito questa settimana la British Columbia ha causato 486 vittime in soli cinque giorni

I numeri si riferiscono solo alla provincia della British Columbia e costituiscono un aumento del 195% rispetto alle medie. La maggior parte dei deceduti erano anziani che vivono soli in abitazioni senza aria condizionata. Il premier, Justin Trudeau, ha espresso il suo cordoglio per le vittime di questa ondata di caldo record. Ricordiamo che in Canada si è avuta la temperatura più alta mai registrata nella propria storia, 49,6 gradi centigradi.