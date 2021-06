Xiaomi Mi Notebook Pro X: GPU Nvidia GeForce RTX 3050 Ti e schermo OLED

30—Giu—2021 / 10:56 AM

Xiaomi ha mostrato in video il suo Xiaomi Mi Notebook Pro X, un laptop di fascia alta pensato per un pubblico estremamente esigente. Il laptop si è fatto vedere in un breve teaser-

Tanto per iniziare, il laptop monta una NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti garantendo alte prestazioni nel gaming. Non solo la tecnologia RTX, ma anche la tecnologia DLSS per spingere al massimo le performance, offrendo un’alta resa grafica senza compromettere i frame rate.

La CPU non è da meno: il Mi Notebook Pro X verrà venduto con un Intel i7-11375H a 4 core e 8 threadcore, con una frequenza massima di 5GHz.

Proprio nel gaming e nell’elaborazione grafica, non sarà necessario affiancare il laptop ad un monitor: lo schermo è un OLED 3.5K da 15 pollici: risoluzione 3452×2160 e aspect ratio 16:10. Il refresh rate purtroppo si ferma a 60Hz.

Non conosciamo i dettagli di una eventuale release internazionale del Mi Notebook Pro X. Sappiamo che, almeno inizialmente, sarà un’esclusiva del mercato cinese, dove uscirà il 9 luglio ad un prezzo di 9999 RMB, ossia quasi 1.500$. Esiste anche una versione con processore Intel i5 che viene proposta ad un prezzo minore.

Purtroppo Xiaomi ad oggi non ha mai puntato più di tanto sui laptop, specie di fascia alta, nel mercato europeo. È estremamente probabile che non lo vedremo mai in Italia, ma saremmo felici di essere smentiti.