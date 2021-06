Twitter entra nel mondo degli NFT con una prima collection

Il mondo degli NFT continua a crescere dopo giorno dopo giorno, con aziende che entrano in ballo per scherzo e alte riescono a monetizzare il concetto che ha dato vita a questi token. Quest’oggi una nuova compagnia ha deciso di lanciarsi a gamba tesa nel settore degli NFT, ovvero Twitter.

Non è detto si tratti di una manovra legata a una possibile monetizzazione, specialmente se consideriamo i toni particolarmente scanzonati con cui la piattaforma ha annunciato la novità, proprio sul proprio profilo Twitter ufficiale.

140 NFT gratis per 140 di voi, migliori amici

Come recita il post ufficiale, pare che il tutto partirà con ben 140 di questi token, i quali potranno essere ottenuti dallo stesso numero di utenti, probabilmente attraverso un’iniziativa che avrà luogo nel corso delle prossime settimane. Il Tweet in questione mostra anche alcune simpatiche immagini, un totale di 8, che sembra siano l’esempio a cui affidarsi per i temi del pool di NFT annunciato.

Attualmente, la “140 collection” viene già mostrata sulla piattaforma di Rarible e alcuni esempi non in vendita possono essere già visualizzati sulla home del sito. Tra l’altro, pare che il numero 140 potrebbe alludere al numero di caratteri massimo consentito fino a qualche anno fa per i Tweet, il quale è adesso raddoppiato.

Nonostante sia confermato dal post che gli NFT verranno, almeno per il momento, regalati, non è ancora chiaro in che modo gli utenti potranno accaparrarsi uno di questi oggetti virtuali da collezione, e restiamo di conseguenza in attesa di un annuncio ufficiale da parte dell’azienda per ulteriori dettagli.

Come prova di quanto questa moda stia continuando a crescere sul web, troviamo anche Marvel, che recentemente ha deciso di entrare a gamba tesa nel mercato degli NFT, annunciando una collaborazione con la piattaforma VeVe. Trovate il nostro approfondimento con tutti i dettagli a questo link.