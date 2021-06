Marvel entra nel mondo degli NFT collaborando con VeVe

Anche Marvel si Lancia a capofitto nel mercato degli NFTs, annunciando al mondo ufficialmente i suoi token. Questi sono stati realizzati in collaborazione con lo store di VeVe Digital Collectibles, e potranno ottenuti dai fan in tutto il mondo.

La collaborazione fra Marvel e Orbis Blockchain porterà stando a quanto dichiarato di collezionabili digitali, fumetti, statue 3D e altro. L’applicazione su cui verranno inseriti questi NFT permette inoltre di mostrare al mondo la propria collezione, lasciano quindi che i veri fan Marvel possano sfoggiare i propri gadget digitali.

Come se non bastasse, l’applicazione offre anche un’esperienza di mixed-reality, il che permetterà di conseguenza ai fan di toccare “con mano” tutti i gadget digitali che otterranno. Di seguito, le parole del co-fondatore e CEO di Veve in seguito alla collaborazione con Marvel:

I fan vogliono vedere e postare materiale riguardante i loro personaggi preferiti, parlare di loro sui social media e interagire con questi in qualunque modo. L’app Digital Collectibles di VeVe porta l’idea del collezionismo al livello successivo, creando divertimento mentre si punta a rendere accessibile per tutti il trend degli NFT digitali collezionabili.

Il sistema di VeVe non funziona sulle blockchain di Ethereum, in quanto usa una propria catena per non incentivare la competizione fra i miner, e stando a quanto dichiarato consuma anche il 99% di energia in meno rispetto a questi. L’obiettivo della compagnia è quello di diventare la prima azienda di NFT con impatto zero sul carbonio, acquistando crediti verdi per compensare l’inquinamento causato.

Parliamo insomma di un’impresa che punta a rendere il trend in crescita sostenibile, ed è con ottime probabilità anche per questo che Marvel ha deciso di supportare l’iniziativa attraverso il proprio materiale. Resta da vedere quali saranno i materiali digitali che verranno resi disponibili per gli utenti attraverso il sistema degli NFT.