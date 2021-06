Roswell, New Mexico 3: il teaser trailer della terza stagione della serie The CW

The CW ha diffuso il teaser trailer di Roswell, New Mexico 3, la terza stagione della serie TV che arriverà il 26 luglio.

Il 26 luglio arriverà su The CW Roswell, New Mexico 3, la terza stagione della serie TV lanciata per la prima volta nel 2019 sulla rete, e che si ispira ai romanzi della serie Roswell High di Melinda Metz, e di cui da poco è stato diffuso il teaser trailer. In Italia la serie è stata trasmessa su Premium Stories.

Qui sotto trovate il teaser trailer di Roswell, New Mexico 3.

Nella seconda stagione del telefilm (SPOILER) è stato rivelato che Maria DeLuca (Heather Hemmens) è una discendente aliena, così come la nonna Louise, che è tra le figure extraterrestri arrivate a Roswell nel 1948. Tutto ciò crea un legame con la figura di Isobel (Lily Cowles).

Ma la più grande rivelazione ha riguardato Max (Nathan Dean Parsons), Isobel, e Michael (Michael Vlamis) che hanno ritrovato la capsula contenente Mr. Jones, l’alieno che ha causato l’incidente del 1948, e che somiglia molto a Max.

I misteri continuano ad infittirsi, ed una parte di questi sarà rivelata durante la terza stagione di Roswell, New Mexico. Il telefilm è adatto per un pubblico adolescente, ma si rivolge anche agli appassionati di tematiche riguardanti gli UFO, proposte in questo caso in una salsa sentimentale e drammatica.

A fine luglio arriveranno i nuovi episodi di Roswell, New Mexico.