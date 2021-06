Rocky 4: la Director’s Cut uscirà a novembre

Attraverso Instagram Sylvester Stallone ha annunciato la data d’uscita della Director’s Cut di Rocky 4, il film cult che ha visto il personaggio di Rocky scontrarsi con Ivan Drago: la data comunicata è quella dell’11 novembre.

Questo è il post di Sylvester Stallone dedicato all’uscita di Rocky 4, che ha mostrato anche un poster veramente intrigante dedicato alla Director’s Cut.

Mancano quindi solo un paio di mesi per poter vedere la Director’s Cut di Rocky 4. Non sono stati rivelati particolari dettagli su questa versione del film, ma nei mesi precedenti Stallone ha mostrato alcuni contenuti, tra i quali un video in cui è impegnato con Dolph Lundgren a recitare e dirigere la scena contemporaneamente.

Il lungometraggio è uscito nel 1985 ed ha segnato un grandissimo ritorno del personaggio di Rocky, che, in piena Guerra Fredda, si è trovato a scontrarsi con un simbolo dell’Unione Sovietica comunista, che cercava anche attraverso lo sport di prevalere rispetto ad i rivali americani.

Nel cast del film, lo ricordiamo, oltre a Sylvester Stallone vi erano Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Brigitte Nielsen e Dolph Lundgren, immortale nella sua interpretazione di Ivan Drago.

