Netflix: le nuove uscite di luglio 2021

Cosa ha in serbo per noi Netflix, quest’estate? Come possiamo vedere dalle anticipazioni ufficiali appena rilasciate, le novità non mancano, decisamente per tutti i gusti, con una punta di sano horror estivo che ci fa davvero piacere.

Tra le novità più interessanti abbiamo Generazione 56K, con i The Jackal, il folle Cat People e l’action L’ultimo mercenario; Trollhunters – L’ascesa dei titani arriva a completare la saga animata ideata da Guillermo del Toro, mentre debutta la nuova promettente versione dei Masters of the Universe di Kevin Smith. Abbiamo nuove stagioni di diverse serie, tra cui l’attesa Season 2 di Beastars, e come anticipato diverse produzioni horror, a partire dalla nuova iterazione di Resident Evil -Infinite Darkness-, la trilogia di Fear Street e il nostrano A Classic Horror Story.

Questa la lista completa:

01/07 Generazione 56k

01/07 Labyrinth

02-09-16/07 Fear Street – La trilogia

07/07 Cat People

08/07 Resident Evil: Infinite Darkness

09/07 Atypical Stagione 4

09/07 Virgin River Stagione 3

13/07 The Good Doctor Stagioni 1-3

14/07 A Classic Horror Story

15/07 Non ho mai… Stagione 2

15/07 Beastars Stagione 2

16/07 In poche parole Stagione 3

16/07 In vacanza su Marte

21/07 Trollhunters: L’ascesa dei Titani

23/07 Sky Rojo Stagione 2

23/07 Masters of the Universe: Revelation

23/07 L’ultima lettera d’amore

23/07 Come vendere droga online (in fretta) Stagione 3

30/07 Outer Banks Stagione 2

30/07 L’ultimo mercenario

Leggi anche: