L’uomo nel buio – Man in the dark: il trailer del film horror con Stephen Lang

A cinque anni di distanza da Man in the dark, torna l'inquietante Norman Nordstrom interpretato da Stephen Lang nel sequel del film di Fede Álvarez.

Sono passati anni, ma Norman Nordstrom è più inquietante che mai: la sua storia evolve in L’uomo nel buio – Man in the dark (in originale Don’t Breath 2), di cui vi mostriamo il primo trailer, introdotto dal regista e co-sceneggiatore Rodo Sayagues e dal produttore, sceneggiatore (nonché regista del primo film) Fede Álvarez.

Il nuovo film Sony Pictures (che uscirà il 13 agosto negli States e il 12 nei cinema italiani) vede il protagonista, anni dopo le terribili vicende del primo film, vivere in relativa pace, isolato dal mondo, finché non si ritrova a prendere le difese di una ragazzina orfana. Nel cast, oltre a Lang, anche Brendan Sexton III e Madelyn Grace, mentre tra i produttori compare anche Sam Raimi.

