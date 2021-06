Dungeons & Dragons: le foto dal set mostrano Chris Pine, Sophia Lillis, Justice Smith e altri

Negli ultimi giorni stanno arrivando nuove foto e indiscrezioni sul film dedicato a Dungeons & Dragons, e le ultime immagini hanno ripreso diversi protagonisti del lungometraggio: stiamo parlando di Chris Pine, Sophia Lillis, Justice Smith, Michelle Rodriguez e Chloe Coleman.

Qui sotto trovate le nuove immagini dal film di Dungeons & Dragons con Chris Pine, Sophia Lillis, Justice Smith e tutti gli altri protagonisti. Possiamo notare come gli interpeti stiano già indossando i costumi dei loro rispettivi character.

In particolare la Lillis sembra possa interpretare una tiefling, ovvero dei stirpeplanari che nascono dall’unione di umani con creature malvagie. Mentre Michelle Rodriguez potrebbe essere un barbaro.

Il lungometraggio prevede anche la presenza di Hugh Grant, che è stato fotografato sul set in costume solo qualche settimana fa. Fino ad ora si sa davvero poco, al momento, del progetto: a parte il cast conosciamo solo che Jonathan Goldstein e John Francis Daley dirigeranno il film da una loro stessa sceneggiatura. Non sono ancora state date specifiche sull’ambientazione effettiva del film: e come ogni appassionato di giochi di ruolo sa, D&D ha svariate ambientazioni, ognuna con personaggi e avvenimenti diversi.

Il film su Dungeons & Dragons uscirà a marzo 2023.