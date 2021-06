Dazn e YouTube siglano un accordo per la Champions League femminile

A partire da domani DAZN subirà una rivoluzione già annunciata da tempo, staccandosi da Sky e offrendo un nuovo listino prezzo per gli utenti. A poche ore dalla mezzanotte dell’1 luglio, dopo la quale DAZN non dovrebbe più risultare disponibile su Sky, è arrivato un grande annuncio legato a una partnership sul calcio.

Come confermato infatti, DAZN ha ufficializzato un accordo con YouTube, grazie al quale avremo modo di vedere ognuna delle 61 partite della Champions League Femminile (o UEFA Women’s Champions League) anche sulla piattaforma di Google, fino al 2025.

Per le prime due prossime edizioni, 2021-2023, sarà possibile ammirare le partite sia sulla piattaforma di DAZN, sia sul canale YouTube ufficiale del servizio, sul quale queste verranno come confermato trasmesse gratuitamente per tutti. Per quanto concerne invece le due stagioni successive, 2023-2025, tutte le partite verranno nuovamente trasmesse su DAZN, ma solamente 19 arriveranno gratis sul canale dedicato e potranno quindi essere visionate anche dai non abbonati. Gli utenti che apprezzeranno l’iniziativa non rimarranno quindi a mani vuote anche dopo i primi due anni pieni, ma non avranno l’accesso completo a tutte le partite della Champions League femminile.

Non si tratta di un’ottima notizia solo per tutti gli amanti del calcio femminile in Italia, visto che parliamo di un accordo che avrà effetti in tutto il mondo, a eccezione di Medioriente, Nordafrica e Cina. Sicuramente questo riuscirà a far crescere ulteriormente il mondo del calcio femminile, sempre più apprezzato in Italia e non solo, e pronto questa volta a essere scoperto anche da un pubblico nuovo, che potrà ovviamente poi decidere di abbonarsi a DAZN per non perdersi neanche una partita.

La buona notizia arriva in seguito alla comunicazione della UEFA che ha confermato il nuovo formato per la Women’s Champions League, il quale offrirà dei gironi composti da 16 squadre.