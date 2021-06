Covid-19: dal MIT una mascherina con un sensore per testare la positività al virus

Il MIT ha realizzato una mascherina dotata di un innovativo sensore per testare la positività al Covid-19. Un domani potrebbe essere usata anche per altri virus.

Dal MIT arriva la mascherina con test per il Covid-19 integrato. Da una parte protegge e – soprattutto – riduce la quantità di droplet che un positivo può rilasciare inconsapevolmente, come una mascherina normale, dall’altra è dotata di un sensore in grado di analizzare il respiro di chi l’indossa, avvertendolo in caso di positività al virus.

Il test deve essere attivato manualmente, basta premere un pulsante e, dopo aver respirato normalmente per un tempo compreso trai 15 e 30 minuti, la mascherina è in grado di iniziare l’analisi, con il risultato che viene garantito entro 90 minuti. Concettualmente, nota Business Insider, il funzionamento non è poi così diverso da un test per la gravidanza fai-da-te.

L’invenzione è stata riportata sulla rivista scientifica Nature Biotecnology. La stessa tecnologia è estremamente versatile, oggi può servire per combattere il Covid-19, ma il sensore può essere adattato per testare la positività a molti altri patogeni, come l’influenza comune. È estremamente preciso, scrive Business Insider, al punto che è in grado di distinguere le diverse varianti.

Il sensore è stato progettato liofilizzando la nanomacchina che le cellule usano per identificare il materiale genetico, come il DNA e l’RNA. Premendo il pulsante di attivazione, il sensore viene idratato, entrando in funzione. Ma la stessa tecnologia potrebbe ricevere altri utilizzi: ad esempio potrebbe venire integrata nelle divise dei militari e avvertire in caso vengano registrati agenti chimici potenzialmente letali.

Il costo di produzione è irrisorio: la produzione di un prototipo – senza contare spedizioni e packaging – della mascherina con test Covid-19 integrato viene poco più di 5$.