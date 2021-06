A teacher: una storia sbagliata: tante foto e sinossi della serie con Rooney Mara su Disney+

Esplorando le complessità e le conseguenze di una relazione clandestina, A Teacher: Una storia sbagliata segue la vita di Claire Wilson (Kate Mara), una giovane insegnante di un liceo di periferia del Texas e del suo studente, Erig Walker (Nick Robinson). Come potrete immaginare dal titolo e dalle premesse, si tratta della storia di una passione proibita e delle sue conseguenze.

Andata originariamente in onda negli States su FX lo scorso novembre, la serie consta di dieci episodi ed è diretta da Hannah Fidell, Gillian Robespierre e Andrew Neel, basandosi sull’omonimo film del 2013 della stessa Hannah Fidell.

Questa la sinossi ufficiale:

Bella ed enigmatica, Claire è la nuova insegnante della Westerbrook High School. Insoddisfatta del suo matrimonio con il fidanzato dai tempi del college Matt Mitchell (Ashley Zukerman), lontana da suo fratello Nate Wilson (Adam David Thompson) e alla disperata ricerca di legami, Claire fa subito amicizia con la collega Kathryn Sanders (Marielle Scott). La vita di Claire cambia quando Eric, un affascinante studente dell’ultimo anno della sua classe di inglese, le chiede aiuto per preparare il suo test di ammissione al college. Popolare ed estroverso, Eric è il capitano della squadra di calcio, praticamente inseparabile dai suoi migliori amici, Logan Davis (Shane Harper) e Josh Smith (Dylan Schmid). Tutto sembra perfetto all’apparenza, ma Eric è costretto a destreggiarsi tra le pressioni della scuola, la domanda per il college e un lavoro part-time, il tutto mentre si prende, cura dei suoi due fratelli minori in modo che sua madre Sandy (Rya Ingrid Kihlstedt) possa portare avanti la famiglia. Quando Claire ed Eric iniziano a passare più tempo insieme, i confini vengono superati e inizia un sottile gioco di seduzione. Le conseguenze delle scelte di Claire diventano impossibili da ignorare per loro e per i loro amici e familiari.

