The Sandman: prime immagini in movimento di Tom Sturridge nei panni di Morfeo

Dell'attesissima serie Netflix di The Sandman s'è ancora visto poco: ecco però un video dal set che ci mostra Morfeo in abiti mondani.

29—Giu—2021 / 8:26 AM

Ancora non sappiamo quando potremo visionare The Sandman su Netflix, ma quanto visto finora (nonché il genuino entusiasmo del “papà” della serie a fumetti, Neil Gaiman) ci ha convinto. Arriva ora un video dai set di posa, nel quale scorgiamo (dopo una lunga carrellata di addetti ai lavori e alle riprese) Tom Sturridge procedere spedito in un vicolo nei panni (invero piuttosto mortali e mondani, all’apparenza) di Morfeo.

🌙 Tom Sturridge como Morpheus no set de filmagens de "The Sandman".

pic.twitter.com/Hr8Q8TkXlw — Nação DC (@Nacao_DC) June 24, 2021

Di seguito la sinossi della serie, dalle vive parole del suo autore:

Sapete che The Sandman è basato sulla serie a fumetti omonima. Una ricca miscela di mito moderno e dark fantasy in cui fiction contemporanea, dramma storico e leggenda sono intrecciati senza soluzione di continuità. The Sandman segue le persone e i luoghi affetti da Morpheus, il Signore dei Sogni, mentre mette a posto gli errori cosmici -e umani- che ha commesso nel corso della sua lunga esistenza.

La serie, sceneggiata dallo stesso Gaiman, da David S. Goyer (anche produttore) e da Allan Heinberg, è diretta da Heinberg e vanterà undici episodi, ma ancora non sappiamo quando sarà rilasciata sulla piattaforma.

