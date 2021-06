Housemarque entra nei PlayStation Studios dopo Returnal, suggerito l’arrivo di Bluepoint Games

Come confermato da Sony, Housemarque entra oggi a far parte della famiglia PlayStation Studios, ma potrebbero esserci novità per Bluepoint Games.

Dopo il successo riscontrato da Returnal, esclusiva PlayStation 5 particolarmente apprezzata, Sony si è spinta oltre, e ha deciso di acquistare il team di sviluppo Housemarque. Parliamo proprio dello sviluppatore dell’avventura di Selene, che da oggi entra a far parte della famiglia PlayStation Studios, e che come confermato lavorerà a progetti ancora ambiziosi.

Stando a quanto dichiarato, il processo di acquisizione è iniziato nel 2020, ma proprio a causa di Returnal è stato rimandato. Senza dubbio i risultati non hanno che confermato la buona intuizione dell’azienda nipponica, che ha deciso di acquisire lo sviluppatore per ingrandire il suo ventaglio di possibilità per i nuovi giochi in arrivo su PlayStation 5.

Si tratta di una novità da tenere sott’occhio per tutti i fortunati che hanno già avuto modo di mettere mano su una nuova ammiraglia di casa Sony, visto che lo sviluppatore potrebbe proporre nel futuro esclusive (questa volta first party) ancora più spericolate dell’ultimo roguelike.

Welcome to the family, @Housemarque! Developer of Returnal, Super Stardust, and Dead Nation is the newest member of PlayStation Studios. Full details: https://t.co/2QboOOzQ1r pic.twitter.com/1NXMw0cwXf — PlayStation (@PlayStation) June 29, 2021

Nonostante la buona notizia sia sicuramente apprezzabile, c’è un altro dettaglio sfuggito per errore all’azienda che merita sicuramente menzione. In fase di annuncio dell’acquisizione di Housemarque, l’account giapponese di Sony PlayStation ha infatti pubblicato una foto che confermava l’acquisizione di Bluepoint Games, non menzionata ufficialmente in altra sede, per poi rimuovere immediatamente il post e non commentare l’accaduto.

Diversi utenti hanno tuttavia notato la cosa, portando alla luce l’errore e parlando delle possibili cause. Considerando che la foto presentata era diversa e creata su misura, è possibile che Sony abbia in serbo anche quest’ulteriore acquisizione, e che ci aggiornerà in merito nel corso delle prossime settimane.

Prima di lasciarvi, mentre attendiamo di scoprire novità in merito alle motivazioni dietro questa possibile anticipazione legata allo sviluppatore di Demons’s Souls Remake per PS5, vi rimandiamo alla nostra recensione di Returnal, in cui abbiamo premiato il gioco di Housemarque.