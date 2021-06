Elon Musk: inaugurata una statua a grandezza naturale in bronzo a New York

Nel quartiere di Lower Manthattan, a New York, ha fatto la sua improvvisa comparsa una statua di bronzo raffigurante Elon Musk, l’istrionico fondatore e CEO di Tesla e SpaceX. È a grandezza naturale. Non si tratta di un’operazione di autopromozione, anzi, l’imprenditore non c’entra nulla. La statua è stata realizzata da Public.com, una piattaforma per il trading d’azioni.

Public.com non si è limitata a creare una statua a grandezza naturale, ma ha anche messo in palio 100 riproduzioni in miniatura, che andranno in palio a 100 vincitori sorteggiati casualmente tra chi condividerà un tweet dell’azienda.

La reazione del pubblico, non che ci sorprenda, non è stata delle migliori. «Non vedo l’ora di distruggerla andandoci a sbattere con la mia Tesla Model S Plaid», dice un utente. E abbiamo selezionato uno dei commenti meno offensivi, violenti e/o volgari.

And because Elon’s ambition (and maybe ego) is definitely not miniature, we dropped a life-sized statue on 14th St. and The High Line stairs in NYC.

Go say hi. 👋 pic.twitter.com/fBO81PF5bR

— Public.com (@public) June 28, 2021