Death Stranding: in uscita domani il romanzo tratto dal videogioco di Hideo Kojima

Dopo aver adattato in romanzo i videogiochi Metal Gear Solid, Hitori Nojima torna a lavorare su un soggetto di Hideo Kojima con Death Stranding, in arrivo dal 30 giugno in libreria, fumetteria e negli store online per J-POP Manga, in uno speciale cofanetto da collezione contenente i due tomi dell’opera.

Classe ’63, Hideo Kojima è balzato sotto i riflettori per aver creato la saga di Metal Gear, che lo ha visto protagonista per decenni nella triplice veste di produttore, game designer e director per Konami. Successivamente fonda Kojima Productions e rilascia Death Stranding, titolo tra i più discussi degli ultimi anni nel mondo videoludico.

La storia del romanzo riprende quella del videogioco, dove il leggendario corriere Sam Porter Bridges viaggia di comunità in comunità per riconnetterle tra loro dopo che una serie di fenomeni

soprannaturali, noti come Death Stranding, hanno distrutto il pianeta.

Grazie al suo potere che gli permette di tornare in vita, Bridges è l’ultima speranza per riunire l’umanità grazie a una nuova rete di comunicazione e assicurarne la sopravvivenza portando provviste alle piccole colonie. I romanzi approfondiscono inoltre aspetti inediti, scavando nel passato dei personaggi.

Compralo su Amazon.it

Questa la sinossi ufficiale:

Il videogame di culto realizzato dal geniale Hideo Kojima è trasportato su carta in un appassionante romanzo in due volumi da Hitori Nojima, già autore degli adattamenti in prosa di Metal Gear Solid. Una serie di fenomeni soprannaturali noti come Death Stranding hanno scosso il pianeta. I sopravvissuti vivono dispersi in micro comunità e toccherà a Sam Porter Bridges, il leggendario corriere con il potere di tornare dal mondo dei morti, rimetterle in contatto tra loro, viaggiando attraverso un mondo devastato e infestato di minacce ultraterrene!

Leggi anche: