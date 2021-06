Bulletin: disponibile in beta la piattaforma per newsletter targata Facebook

Non c’è un giorno di pace (in positivo) per Facebook, in quanto l’azienda continua continuamente ad ampliare la propria offerta. Che si tratti di migliorare i servizi già offerti online, o di lanciarsi in nuovi mercati, Mark Zuckerberg difficilmente dice di no, e questa volta ha fornito interessanti dichiarazioni in merito a Bulletin, nuova piattaforma della compagnia.

Si tratta di un servizio newsletter, che permette di pubblicare annunci pagati e gratuiti, i quali sono ovviamente integrati al meglio con Facebook. Tuttavia, c’è da specificare che si tratta di una piattaforma assolutamente slegata dal social network, che punta infatti ad agire in piena autonomia.

Nonostante non verrà quindi richiesto un account Facebook per iscriversi al servizio, ovviamente Bulletin si affida all’ormai consolidata infrastruttura del social network, e sfrutta inoltre il sistema di Facebook Pay per sottoscrizioni premium, stanze audio live e gruppi esclusivi.

Attualmente, come confermato, Bulletin non prenderà alcuna tassa dagli scrittori al lancio, il che sottintende che questo dettaglio cambierà nel futuro. Come confermato dal CEO di Facebook, la nuova piattaforma «si concentra sul potenziare l’attività degli scrittori indipendenti, aiutandoli a raggiungere nuovo pubblico e migliorare i loro business». Sin dal lancio l’offerta di argomenti pare piuttosto variegata, visto che si spazia dallo sport alla finanza, passando per scienza e medicina.

Sembra che Bulletin voglia essere una risposta particolarmente diretta al crescere della popolarità di Substack e di altre note newsletter, attualmente utilizzate da molti scrittori e in continuo miglioramento.

Attualmente la piattaforma è disponibile solamente in versione beta, visto che l’accesso è stato garantito solamente ad alcuni scrittori per un determinato periodo di tempo ancora non specificato pubblicamente. Come confermato, non è prevista l’aggiunta di nuovi tester al momento, e verremo sicuramente informati non appena la possibilità di iscriversi verrà aperta a tutti e sarà possibile sfruttare a pieno il nuovo servizio.