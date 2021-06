Android 12 beta: Google Discover ha un nuovo look e la funzione News Showcase

Google cambia l’UI di Discover, il pannello su Android con la rassegna di news curate sulla base dei gusti dell’utente. L’azienda sta avvertendo gli utenti della novità, con una notifica ad hoc. “Un nuovo look per Discover”, si legge nell’avviso. “Vogliamo concentrarsi sulle storie che ti interessano, usando un feed più semplice e pulito”.

Xda-developers spiega che la novità è stata introdotta con Android 12 beta, ma è in roll-out in queste ore e potrebbe apparire con tempi diversi a seconda del Paese di riferimento. Alcuni utenti segnalano che la nuova user interface della tab Discover è stata introdotta anche su alcune versioni meno recenti di Android, avere la beta di Android 12 potrebbe quindi non essere un requisito essenziale.

#Google discover feed showing News showcase in latest version. pic.twitter.com/a9jmSLaQ1u — The Mandalorianz (@themandalorianz) June 24, 2021

Discover in sempre più paesi avrà una maggiore integrazione con il nuovo Google News Showcase, un servizio in collaborazione con alcune testate giornalistiche selezionate e che dovrebbe dare risalto a storie e contenuti di qualità. In Italia News Showcase verrà introdotto a breve, ad inizio dell’anno Google ha stretto una collaborazione con alcuni dei più importanti quotidiani nazionali, come il Corriere della Sera, Repubblica e La Stampa, ma anche molti quotidiani di taglia media, come Il Foglio, e con la stampa locale. Le testate giornalistiche coinvolte, in totale, sono oltre 70.