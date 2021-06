Amazon: l’assistente Alexa può leggere ora le favole, ma non ancora in Italia

Amazon ha inserito una nuova feature per i suoi dispositivi Echo, che sono ora in grado di leggere favole ai bambini e interagire con loro.

L’assistente vocale di Amazon continua ad evolversi con funzionalità inaspettate, particolarmente utili per alcuni specifici utenti. Questa volta si parla di una nuova feature che potrà fare felici i genitori, pronti a far scoprire ai propri figli nuove favole, la quale non punta ancora al territorio italiano.

L’assistente di Amazon può infatti ora leggere favole ai bambini, grazie a diversi libri che sono supportati e possono quindi essere interamente narrati. Tuttavia, parliamo di un’attività interattiva, che infatti prende il nome di Reading Sidekick, in quanto è possibile sfruttare il sistema per leggere le favole a turno, lasciando che i bambini abbiano la possibilità di migliorare nella lettura e capire la pronuncia corretta delle parole.

Una volta abilitata la modalità Amazon Kids sul proprio dispositivo è sufficiente pronunciare “Alexa, let’s read” per dare il via alla funzione, che chiederà se si vuole consultare un libro fisico o un contenuto dell’app Kids Plus, scegliendo infine se si vuole procedere lasciando che il sistema legga interamente o scegliere la modalità a turni. Attualmente Amazon ha confermato la presenza di oltre 700 libri supportati, ma ulteriore materiale verrà sicuramente implementato in futuro, magari insieme ad altre feature per migliorare l’efficienza di Reading Sidekick.

Proprio grazie a questi dettagli, non si tratta di una funzione passiva, ma di un vero e proprio supporto ai genitori. L’assistente ha infatti premura di ascoltare attentamente la lettura del bambino, e di congratularsi con questo in caso di pronunce corrette, aiutandolo nel mentre a capire i suoi errori per migliorarsi.

Il servizio è disponibile sui dispositivi Echo di Amazon, ma richiede che gli utenti siano iscritti all’abbonamento Kid Plus, disponibile a partire da 2,99$ al mese o 24,99$ annuali. Non sappiamo attualmente se il servizio arriverà in futuro anche nel nostro paese, e se questo offrirà feature aggiuntive rispetto alla versione inglese per adattarsi alla nostra lingua.