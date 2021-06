Modena Nerd: dal 3 al 4 luglio il primo Festival italiano dopo la pandemia

Il Modena Nerd 2021 si svolgerà dal 3 al 4 luglio a Modenafiere, segnando il ritorno ai festival di cultura pop dopo la pandemia. Biglietti in vendita solo online.

Con la pandemia che sembra essere arrivata ad una fase di maggiore controllo e sicurezza, riprendono anche i festival della cultura pop, ed a fare da apripista ci sarà Modena Nerd 2021, che si terrà dal 3 al 4 luglio presso la cornice di Modenafiere. Non mancheranno fumetti, videogames, cosplay, e vari tipi di intrattenimenti ed attività, ed in più ci saranno anche i nostri Giovanni Zeth Castle Zaccaria, e Simone Bissi.

Per quanto riguarda alcuni degli ospiti presenti durante il Modena Nerd 2021 ci saranno, tra gli altri, gli Alvin Star, Emanuela Pacotto (doppiatrice di Bulma), Gianluca Iacono (doppiatore di Vegeta), Fracesco Lancia de I Bugiardini, i Cristiani D’Avena, Nicolò Targhetta, Alessandro Carnevale, Paolo Barbieri, Immanuel Casto, Alessandro Vitti, Boban Pesov, Don Alemanno, Il Baffo, Frekt, Alauna, Wallie, Davide De Blasio, Giudy Chan, Rutt Mysterio, Chiara Lipari, Kirio 1984, Riccardo Senpai.

Per quanto riguarda i videogiochi i titoli che verranno portati per le sfide nell’area games saranno tra i più giocati degli ultimi tempi, da Call of Duty a Fortnite, da Fifa 21 a Guilty Gear Strive.

Per i nostalgici, Modena Nerd offre una delle più vaste aree retrogaming mai allestite in Italia: oltre 200 postazioni free to play con tutti i classici che hanno fatto la storia. Le console più amate – dall’Atari 2600 al Super Nintendo, dalla Playstation al Dreamcast – e i sistemi di gioco più ricercati, i coin op su cabinato e le più importanti esclusive home computer e pc.

Oltre all’area Games, ci saranno a disposizione un’area Digital, una Celtico-Fantasy, una dedicata ai giochi da tavolo, un’atra per il modellismo, e quella mattoncini.

Il nostro Giovanni Zeth Castle Zaccaria condurrà gli eventi dell’area tematica sala 400 (con Immanuel Casto, Francesco Lancia, Paolo Barbieri e molti altri ospiti). Mentre Simone Bissi si occuperà dell’area Lego, anche quest’anno presente al Modena Nerd.

C’è da ricordare che i biglietti per il Modena Nerd 2021 saranno venduti esclusivamente online al prezzo di 10 euro fino al 30 giugno, ed a 15, sempre online, dall’1 luglio fino alla conclusione della manifestazione.