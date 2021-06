Guida autonoma: il 41% dei britannici non ha fiducia nelle auto senza pilota

Un domani le auto senza pilota potrebbero invadere le strade di tutto il mondo, c’è chi non vede l’ora, per altri, invece, si tratta di uno scenario da incubo. Un recente sondaggio rivela tutti i timori degli automobilisti britannici: ben il 41% degli intervistati dice di non voler condividere la strada con le auto senza pilota e di non avere fiducia nella guida autonoma.

Solo un’ultra-minoranza ripone piena fiducia nelle auto guidate dalle IA: si parla di appena il 12% del campione di automobilisti (oltre 1.000) intervistato da CarGurus. Al di là dei dubbi e delle legittime paure, il 30% degli automobilisti dice di essere elettrizzato dai progressi nel campo della guida autonoma.

La maggior parte degli automobilisti del Regno Unito guarda con interesse ai software di assistenza alla guida, come i cruise control avanzati, ma vuole continuare a mantenere il pieno controllo dell’auto anche in futuro.

Il brand che ottiene la maggiore fiducia è Tesla, secondo gli automobilisti britannici è la casa automobilistica con maggiori probabilità di sviluppare un software per la guida autonoma sicuro e affidabile. Curiosamente, la maggioranza degli intervistati dice di non avere una buona stima delle aziende che alzano eccessivamente le aspettative promettendo ciò che non possono mantenere.

Lo studio di CarGurus mostra come un domani sarà necessario fare un lavoro di comunicazione e rassicurazioni simile a quello che già oggi viene svolto dai brand e dalle istituzioni per le auto elettriche.