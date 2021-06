Final Fantasy VII Advent Children Complete: la versione 4K a confronto col vecchio Blu-ray

Sono passati ormai sedici anni dalla release originale di Final Fantasy VII Advent Children, e anche dopo tutto questo tempo il film in CGI seguito del JRPG Square continua a far parlare di sé con una nuova rimasterizzazione in 4K, di cui possiamo saggiare la qualità grazie a una video comparison con la precedente versione Blu-ray.

Questa nuova edizione, pensata per sfruttare al meglio l’attuale tecnologia 4K, spreme ogni singolo pixel del film originale per restituire una qualità d’immagine mai vista. Già disponibile sul mercato americano e in arrivo in Home Video a settembre in Giappone, sul mercato italiano arriverà grazie a Eagle Pictures, che ne ha previsto l’arrivo in Blu-ray 4K Ultra HD + Blu-ray a partire dal 14 luglio.

Il film, diretto da Takeshi Nozue e Tetsuya Nomura, rappresenta un sequel ufficiale degli avvenimenti dell’originale Final Fantasy VII per PlayStation. Questa la sinossi ufficiale:

Sono passati due anni da quando Cloud ha lottato e vinto per salvare l’umanità. Ma il mondo sta per affrontare una nuova minaccia. Un male misterioso si sta diffondendo a macchia d’olio. Vecchi nemici si preparano alla riscossa. Cloud, che ha abbandonato le vesti di eroe per vivere una vita solitaria, è costretto nuovamente a combattere.

