Binance: stop alla vendita dei prodotti finanziari in UK, la stretta dell’authority

Binance, di gran lunga uno dei più importanti exchange di criptovalute al mondo, dovrà sospendere tutte le attività regolamentate fino a prossimo ordine. Il provvedimento è stato annunciato dalla FCA, l’autorità britannica che si occupa, tra le altre cose, di regolare il mercato azionario e i servizi di vendita e scambio di prodotti finanziari.

La vendita e lo scambio di criptovalute nel Regno Unito non è un’attività soggetta all’autorità della FCA. Significa che Binance potrà continuare ad essere accessibile e continuerà a fornire questo servizio. Storia diversa per tutti i prodotti finanziari, anche atipici, venduti o promossi dalla piattaforma.

Binance avrà tempo fino a mercoledì per adempiere alle prescrizioni della FCA. Il provvedimento della Financial Conduct Authority fa tremare il mercato delle criptovalute del Regno Unito e rischia di essere un presagio di ulteriori strette verso gli altri operatori del settore crypto.

Cosa è andato storto. Il comunicato dell’authority britannica non entra nei dettagli, ma contiene un passaggio che, in una certa misura, ci fornisce un importante indizio:

Sebbene alcuni crypto-asset come i Bitcoin e gli Ether non siano regolamentati, la FCA regolamenta alcuni prodotti legati alle criptovalute, come i derivati (rientrano in questa definizione i futures, ma anche le opzioni), oltre che tutti quegli asset che è possibile considerare alla stregua securities (valori mobiliari ndr). Qualsiasi azienda deve essere autorizzata dalla FCA per promuovere e vendere questo tipo di prodotti nel Regno Unito

La FCA, nel suo comunicato, ricorda anche ai cittadini che esistono due appositi registri: uno con le aziende autorizzate ad operare nella vendita di questi prodotti finanziari, e uno con le aziende da evitare perché già segnalate per operazioni sospette o illecite. Non è la prima difficoltà per la piattaforma, che lo scorso maggio era finita anche nel mirino del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti d’America, con l’accusa di non aver rispettato le norme sul riciclaggio di denaro.

