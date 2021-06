Apple Watch Series 7: batteria più capiente e nuove colorazioni per un report

Non sappiamo ancora dettagli precisi in merito al nuovo Apple Watch Series 7, particolarmente atteso dai fan dell’amatissima serie, per i quali potrebbero esserci ottime notizie in vista. Parliamo nello specifico di un nuovo report che potrebbe aver anticipato importanti dettagli in merito al nuovo modello, non ancora confermati ma decisamente plausibili.

Stando a quanto riportato sulle pagine di UDN, sembra che il nuovo Apple Watch Series 7 presenterà un redesign interno piuttosto importante, il quale porterà agli utenti un prodotto con non troppe novità lato software, ma che invece si concentrerà sul supportare una batteria molto più capiente grazie allo spazio guadagnato.

Attualmente il lato dei consumi e della batteria è uno dei più criticato dai possessori di uno smartwatch targato Apple, in quanto i fan chiedono a gran voce una modifica come quella emersa dal report, che permetta loro di utilizzare il dispositivo per grandi quantità di tempo senza dover procedere con la ricarica. Probabilmente questa novità non permetterà l’inserimento di nuovi sensori, che arriverebbero nel caso solamente con un nuovo modello nel futuro, il che potrebbe comunque essere una buona trovata per sopperire alla necessità di dover caricare l’orologio quotidianamente.

Sembra che le dimensioni non risulterebbero essere molto più esose rispetto ai modelli attualmente in circolazione, ma il leak non fornisce purtroppo informazioni specifiche in merito all’effettiva capienza della nuova batteria.

Un’altra novità potenzialmente anticipata riguarda le colorazioni con cui il nuovo Apple Watch Series 7 arriverà, visto che si parla nello specifico di novità sul campo cromatico. Anche in questo caso, non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma annunci da parte dell’azienda potrebbero in realtà essere abbastanza vicini.

Restiamo in attesa di scoprire quali novità annuncerà Apple per il suo nuovo prodotto, considerando che l’azienda potrebbe riuscire a stupirci con novità all’infuori dei semplici miglioramenti legati alla batteria.