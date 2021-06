Apple lavora ad un iPad Pro con schermo più grande, parola di Mark Gurman

Apple starebbe prendendo in seria considerazione l’idea di produrre un iPad Pro dalle dimensioni molto più generose, con una diagonale dello schermo paragonabile a quella di un Macbook. Per il momento le informazioni sono ancora fumose, banalmente perché non esisterebbe un progetto che abbia già ricevuto approvazione dalla dirigenza.

A dare la notizia è Mark Gurman, analista del media outlet Bloomberg, voce estremamente autorevole per tutto ciò che concerne il futuro dei prodotti Apple.

Oggi Apple vende i suoi iPad Pro in due tagli: 11 e 12,9 pollici. Inizialmente l’iPad Pro da 12,9 pollici non ha avuto vita facile, ricorda il sito specializzato Slashgear. Il pubblico lo considerava troppo grande e scomodo e non era chiaro quale fosse il suo ruolo all’interno dell’ecosistema di Apple. Troppo grande per essere un comodo tablet, troppo poco funzionale per essere un latop.

Oggi le cose sono diverse ed è il successo della linea iPad Pro è universalmente riconosciuto. Semmai, scrive sempre Slashgear, sono i tablet dalle dimensioni più piccole e meno potenti ad avere delle prospettive incerte.

Non sappiamo quali potrebbero essere le dimensioni del nuovo iPad Pro: 14 pollici? Forse addirittura 15 o 16? Quello che è certo è che bisognerà aspettare diversi anni: nel 2022 Apple si limiterà a presentare un nuovo design dei suoi Pro da 11 e 12,9 pollici, che probabilmente riceveranno un SoC più potente e una scocca in vetro, in modo da consentire il supporto alla ricarica inversa wireless.