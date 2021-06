Spider-Man: No Way Home, il trailer arriverà insieme a Black Widow?

L'ultimo rumor relativo al rilascio dell'atteso trailer di Spider-Man: No Way Home vorrebbe l'arrivo dello stesso insieme a Black Widow nei cinema...

Cosa c’è di più atteso di Spider-Man: No Way Home? Ovviamente il suo trailer, che oramai da mesi inseguiamo, schivando tutte le false piste o i rumor più improbabili. Quello più accreditato, al momento, vorrebbe l’arrivo del trailer come accompagnamento di Black Widow, un antipasto che risulterebbe certamente molto gradito.

Secondo That Hashtag Show la cosa è molto probabile e confermata da cinque fonti attendibili, ma chiaramente siamo nel reame delle possibilità e non c’è nulla di certo. Si tratterebbe, ad ogni modo, di una mossa sensata: non c’è un film migliore a cui collegarlo come lancio, dato che il pubblico è letteralmente lo stesso, ma sarebbe anche una mossa che farebbe molto piacere sia a Disney per il rilancio della sua produzione filmica al cinema, che agli esercenti, che avrebbero uno strumento piuttosto convincente per smuovere i fan dal divano e convincerli a vedere Black Widow nei cinema piuttosto che su Disney+.

Staremo a vedere: nel frattempo c’è ancora più incertezza relativamente a quando arriverà online. Se la strategia è spingere Black Widow al cinema il trailer arriverebbe online sicuramente con almeno qualche giorno di ritardo, magari in concomitanza con le finali dell’NBA previste comunque per luglio.

