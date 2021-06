Sky Sport: arrivano nuovi canali e cambiano le numerazioni

Il catalogo di Sky Sport si aggiornerà presto, per la gioia degli abbonati che riceveranno presto nuovi contenuti a cadenza giornaliera. L’annuncio è arrivato dall’azienda stessa, e il cambiamento arriverà proprio nella giornata di domani, 28 giugno 2021. Mentre si aggiungono nuovi canali, ci sono anche dei cambiamenti che potrebbero lasciare perplessi gli utenti usuali, e per i quali è meglio fare chiarezza.

Il focus sullo sport sarà per i 10 canali che partono dal numero 200 fino al 210. Fra le novità troviamo Sky Sport Tennis sul 205, il quale sarà dedicato al tennis, Sky Sport Calcio al 202 per Serie A e Serie B, Sky Sport Arena sul 204 per atletica leggera, golf, MLB, rugby, pallamano, volley, arti marziali, rugby e All Elite Wrestling.

Ultimi, ma non di certo per importanza, sono Sky Sport NBA al 209 e Sky Sport Action, che al 206 porterà i principali sport della piattaforma e offrirà spazio anche ad amate competizioni, come Formula E, CIV, CEV, Campionato DTM e BMW M2 CS Racing Cup Italy. Per quanto concerne invece Formula 1 e MotoGP, li vedremo sui Sky Sport F1 al 207 e e Sky Sport MotoGP al 209.

Per fare ordine dopo questa grande mole di contenuti, che farà sicuramente felici gli appassionati di Sport e porterà nuovi clienti sulla piattaforma ormai sempre più ricca di possibilità, vi alleghiamo qui di seguito la lista completa dei canali in ordine crescente.

200 – Sky Sport24

201 – Sky Sport Uno

202 – Sky Sport Calcio

203 – Sky Sport Football

204 – Sky Sport Arena

205 – Sky Sport Tennis

206 – Sky Sport Action

207 – Sky Sport F1

208 – Sky Sport MotoGP

209 – Sky Sport NBA

All’infuori dei classici Sport, Sky ha deciso di investire anche in grandi nicchie piuttosto amate in Italia, che adesso avranno anch’esse il loro spazio sulla piattaforma.

Ricordiamo che Sky è disponibile sia tramite parabola che con connessione internet: oltre al pacchetto Sport, sono disponibili anche TV (con i nuovi quattro canali), Intrattenimento, Cinema e Calcio.