La realizzazione del primo hotel nello spazio è sempre più vicina

Le novità per quanto concerne il primo hotel nello spazio sembrano particolarmente positive, visto che l’azienda che vuole occuparsi della mastodontica impresa registra dei primi traguardi coinvolgenti. Parliamo dell’Orbital Assembly Corporation (OAC), la quale punta a configurarsi come la prima società che si occuperà di enormi costruzioni nello spasso, le quali potranno essere utili anche per comuni clienti, com’è il caso del primo hotel.

Attualmente, la compagnia è al lavoro per rendere perfetto un robot che possa assemblare un hotel circolare di lusso di circa 200 metri (per ospitare un massimo di 400 ospiti), che dovrebbe orbitare intorno alla terra e ospitare dei veri clienti entro il 2027, almeno stando agli attuali piani. Si tratta quindi di un obiettivo ancora piuttosto lontano, ma la compagnia sta usando la tecnologia in suo possesso per proseguire con i primi passi per quest’impresa, che dovrebbe iniziare invece già nel 2023.

Trattandosi di una stazione nello spazio, i clienti si troverebbero in assenza di gravità durante il loro soggiorno di lusso, il che stando a quanto dichiarato risulterebbe simile a trascorrere del tempo sulla superficie lunare. Ovviamente, servirà che i robot inviati si occupino di tutto nel corso di questi anni e rendano la struttura abitabile, il che è apparentemente un obiettivo raggiungibile. All’interno del team ci sono scienziati di grande valore, fra cui anche alcuni che hanno lavorato alla NASA.

Ecco le parole di Tim Alatorre, CEO di Orbital Assembly Corporation:

Guardare il DSTAR assemblare la struttura da 6 tonnellate ed espandersi fino a raggiungere la lunghezza di un campo da calcio come farà nello spazio è stato emozionante per tutti. Stiamo sulla giusta strada per far partire la nostra missione entro il 2023.

Trattandosi di previsioni sul lungo periodo, potremmo trovarci nel corso dei prossimi mesi davanti a un’anticipazione dei tempi o a rinvii, ma potrebbe davvero non mancare molto per il compimento di questa magnifica impresa.