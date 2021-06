Black Widow: uno spot e una featurette dal film Marvel Studios

Natasha vs Taskmaster nel nuovo spot di Black Widow; in più, una featurette in cui Rachel Weisz risponde a un quiz sul cast del nuovo film Marvel.

L’attesa è quasi terminata, come dice il nuovo spot pubblicitario per Black Widow, l’atteso film standalone sul personaggio interpretato da Scarlett Johansson. In attesa del 7 luglio (per chi andrà a vederlo al cinema) e del 9 luglio (quando debutterà su Disney+) ecco un nuovo spot -contenente del footage inedito- e una simpatica featurette con Rachel Weisz.

Nel film targato Marvel Studios – in arrivo il 7 luglio nelle sale italiane e dal 9 luglio su Disney+, con Accesso VIP- quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias Black Widow si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger.

Scarlett Johansson torna a interpretare Natasha/Black Widow, Florence Pugh interpreta Yelena, David Harbour è Alexei/The Red Guardian e Rachel Weisz è Melina. Black Widow, il primo film della Fase Quattro dell’Universo Cinematografico Marvel, è diretto da Cate Shortland e prodotto da Kevin Feige.

