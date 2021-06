Oscar 2022: Samuel L. Jackson riceverà il premio alla carriera

Per i Premi Oscar 2022 è stato stabilito che Samuel L. Jackson, Danny Glover, Elaine May, e Liv Ullmann riceveranno il premio alla carriera durante la cerimonia del prossimo anno. L’annuncio è stato dato da poco dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

In aggiunta Glover riceverà anche il Jean Hersholt Humanitarian Award, per il suo impegno in cause umanitarie. David Rubin, il presidente dell’Academy ha detto sul premio alla carriera per gli Oscar 2022 a Samuel L. Jackson e agli altri personaggi:

Vogliamo onorare personaggi che hanno avuto un profondo impatto sulla cultura e sulla società. Sam Jackson è una vera e propria icona, ed il suo lavoro ha oltrepassato le generazioni, raggiungendo un pubblico trasversale. Elaine May ha avuto un approccio alla lavorazione dei film che riverbera tuttora tra gli appassionati. Liv Ullmann ha dimostrato una trasparenza ed onestà di sentimenti trasmessa attraverso lo schermo, e Danny Glover si è impegnato per cause che hanno dato spessore al suo lavoro al di fuori dello schermo.

Chiaramente tutti ricordano le performance di Samuel L. Jackson, su tutti quella in Pulp Fiction, mentre la May è stata regista di film come È ricca, la sposo e l’ammazzo. La Ullmann ha creato un sodalizio artistico con Ingmar Bergman, e Danny Glover è ricordato per le sue partecipazioni ad Arma Letale.