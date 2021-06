Nightwing: il film non è stato cancellato, rivelati alcuni dettagli sulla trama

Chris McKay sta presentando The Tomorrow War, ma in un’intervista a The Bear Cave ha avuto anche il tempo di parlare di Nightwing, il film DC Comics che non è mai partito, ma che, secondo il regista, non sarebbe neanche stato cancellato.

Chris McKay ha parlato delle sue idee sul film dedicato a Nightwing, raccontando diversi dettagli:

Si tratta di un revenge movie, con introdotto il mondo di Bludhaven, e con dentro tanti cattivi. Il personaggio al centro sarebbe stato questo ragazzo (Dick Grayson ndr) con questa sorta di padre cattivo, che ad un certo punto si allontana dal suo mondo, e poi decide di riavvicinarsi.

Per quanto riguarda il fatto che il progetto sia fermo McKay ha detto:

Ad oggi nessuno mi ha detto che il film non si fa, è solo che stanno avendo altre priorità. Alla Warner Bros. hanno piani che cambiano in continuazione. Quando sono stato coinvolto su Nightwing stava partendo anche il progetto sul Batman di Matt Reeves. Spero che ancora si possa portare avanti questa cosa, nessuno mi ha detto che non si farà, ad oggi non è una priorità.

McKay ha anche chiarito che si dovrebbe trattare di un film con un budget al di sotto dei 100 milioni, per cui potrebbe avere un po’ più libertà di manovra creativa. Se mai il lungometraggio su Nightwing si farà.