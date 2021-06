Spider-Man: Miles Morales con il costume di Captain America in un nuovo fumetto

Spider-Man ha indossato diversi costumi nella sua carriera (da quello tradizionale rosso e blu, al nero dettato dalla presenza del simbionte Venom), ed ora il tessiragnatele di Miles Morales è pronto a vestire un travestimento che richiama un altro grande eroe Marvel: parliamo di Captain America.

Questa è la copertina di Miles Morales: Spider-Man #28 in cui il character indossa il costume di Captain America, in versione tessiragnatele. Tutto ciò è stato fatto per celebrare gli 80 anni dalla nascita del popolare character che ha il suo alterego in Steve Rogers.

Inoltre, il costume di Miles Morales che omaggia Captain America è anche un riferimento alle origini portoricane del nuovo Spider-Man. Il numero in cui verrà presentata questa copertina è stato realizzato da Saladin Ahmed e Carmen Nunez Carnero ed uscirà il 21 luglio.

Lo stesso autore Ahmed ha di dichiarato:

L’aspetto più emozionante dei personaggi Marvel non è il fatto che questi character facciano parte dello stesso universo narrativo, ma che siano capaci di attraversare le generazioni.

E questa è sicuramente una caratteristica di Spider-Man, che dagli anni Sessanta in poi ha attraversato epoche storiche e di cambiamenti culturali, mantenendosi sempre al top tra i supereroi dei fumetti. E Miles Morales ne è la testimonianza.