Miles Morales: Shock Waves, in arrivo una nuova graphic novel

Il prossimo 1 giugno arriverà Miles Morales: Shock Waves, graphic novel scritta da Justin A. Reynolds e disegnata da Pablo Leon. A dare la notizia dell’arrivo della nuova avventura di Miles Morales è stata la Marvel, con un annuncio su Twitter:

"Miles Morales: Shock Waves," an original Spider-Man graphic novel written by Justin A. Reynolds (@andthisjustin) with art by Pablo Leon (@ArtsyPabster), swings onto book shelves on June 1! 🕸️ Pre-order your copy from @Scholastic now: https://t.co/HOLTtwEQJd pic.twitter.com/W2Lx2JetkJ

