Elon Musk e Jack Dorsey terranno un dibattito sui Bitcoin, l’evento si chiama B-Word

Elon Musk e Jack Dorsey hanno accettato reciprocamente di discutere assieme dei Bitcoin. Il dibattito avrà luogo all’interno di un evento speciale online dal nome “B-Word”. Nonostante i recenti screzi del fondatore di Tesla con la criptovaluta, entrambi gli imprenditori hanno manifestato nel tempo segnali di simpatia per la tecnologia Bitcoin.

Jack Dorsey è il fondatore e CEO di Twitter, nel 2017 ha fondato anche la Square, una piattaforma per i pagamenti via smartphone. Sia Jack Dorsey che la Square dedicano spesso ampio spazio ai Bitcoin sui loro rispettivi social, discutendo del futuro della criptovaluta e di possibili soluzioni su come renderla ecosostenibile.

L’evento si terrà il 21 luglio ed ha già una pagina internet ufficiale con tutte le informazioni. “L’evento offrirà un’esperienza interattiva, metteremo a disposizione una libreria di contenuti dedicati alla community d’investitori in modo da permettere a tutti di avere una discussione informata sul ruolo che il Bitcoin può avere all’interno delle istituzioni di tutto il globo”, si legge sul sito dell’iniziativa.

Bicurious? — Elon Musk (@elonmusk) June 25, 2021

Elon Musk in passato aveva manifestato il suo sostegno alla criptovaluta. Tesla all’inizio dell’anno ha annunciato un investimento da 1,5 miliardi di dollari in Bitcoin. La casa automobilistica aveva anche abilitato la possibilità di acquistare le vetture pagando in BTC, ma l’opzione è stata rapidamente rimossa nell’arco di poco tempo. Elon Musk ha giustificato la marcia indietro puntando il dito contro i costi proibitivi per l’ambiente del mining di criptovalute.