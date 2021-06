BrickLink Designer Program, LEGO annuncia i primi otto progetti che verranno lanciati

Si avvicina il 1° luglio, e con esso l’avvio del nuovo programma BrickLink Designer Program con cui LEGO punta a dare nuova vita ai progetti scartati su LEGO Ideas ma che avrebbero avuto (o si presume possano aver avuto) un buon successo commerciale. LEGO ha quindi deciso di re-immetterli sul mercato tramite il meccanismo del crowdfunding e producendo quindi sul venduto.

Grazie alla modifica del regolamento avvenuta il mese scorso il 1° luglio non troveremo già tutti i progetti in crowdfunding ma ci saranno 3 turni di supporto, ognuno con 8 (o 10) progetti in ballottaggio e nella giornata di ieri LEGO ha annunciato quali saranno i primi otto a poter essere preacquistati.

Preparatevi quindi il 1° luglio alle ore 17 italiane per l’inizio del crowdfunding.

Mountain View Observatory by ThomasW_BL

Great Fishing Boat by EdouardClo

Sheriff’s Safe by Il_Buono

Pursuit of Flight by JKBrickworks

Castle in the Forest by povoq

Particle Accelerator by JKBrickworks

BIONICLE® Legends by Sokoda

Kakapo by themfledge

Di seguito la press release dell’annuncio.

Annuncio del primo round di crowdfunding per il BrickLink Designer Program con i progetti LEGO® IDEAS 10k Club!

I fan possono preordinare i loro preferiti; verranno prodotti i primi cinque progetti che raggiungeranno i 3.000 preordini. Questo autunno seguiranno altri due round di crowdfunding.

Oggi BrickLink annuncia il primo round di crowdfunding per il BrickLink Designer Program. Invitiamo i fan LEGO a preordinare i loro preferiti tra gli otto progetti dei fan sulla pagina del BrickLink Designer Program.

Il primo round di crowdfunding si apre ufficialmente il 1° luglio alle 15:00 ‘UTC / 17:00 CET / 8:00 PST. I primi cinque progetti che raggiungeranno l’obiettivo di 3.000 preordini saranno prodotti come set in edizione limitata. Verranno prodotti fino a 5.000 di ciascuno in base ai preordini ricevuti dai membri BrickLink registrati.

Per l’edizione di quest’anno del Designer Program, BrickLink e il team di LEGO Ideas hanno invitato progetti selezionati del LEGO Ideas 10K Club per realizzare i sogni dei suoi talentuosi fan designer e sostenitori. Questo autunno seguiranno altri due round di crowdfunding e fino a 15 dei 26 progetti saranno realizzati come parte del programma.

I set del programma Designer conterranno istruzioni per la costruzione digitali fornite dall’app mobile LEGO Building Instructions. Le istruzioni digitali ci aiutano a soddisfare la nostra promessa del pianeta utilizzando meno carta e risparmiando sul peso della spedizione, che a sua volta riduce le emissioni durante la consegna del set. L’app ti consente di ingrandire, ruotare e visualizzare il tuo modello in 3D e in modalità di visualizzazione fantasma per vedere fino a che punto sei arrivato e quale parte stai costruendo. L’app LEGO Building Instructions è ottima per tenere traccia di costruzioni complesse e semplifica il salvataggio online dei passaggi di costruzione in modo da poter riciclare i libri di istruzioni.