Atari 2600: una rarissima cartuccia da 10.000$ è stata donata alla onlus Goodwill

Trova una cartuccia per l'Atari 2600 incredibilmente rara nel cesto delle donazioni. Così Goodwill ha venduto per 10mila dollari una copia di Air Raid.

Un volontario della onlus Goodwill stava rovistando per l’inventario in uno dei tanti scatoloni di vestiti, giochi e altri prodotti dati in beneficienza, quando ha scoperto un oggetto che ha catturato la sua attenzione: era chiaramente una cartuccia per l’Atari 2600, ma con una forma mai vista prima.

“Non ero sicuro di cosa fosse, ho chiesto a mio papà che poco dopo mi ha risposto spiegandomi che avevo trovato Air Raid“, ha raccontato. È in assoluto una delle cartucce più ricercate dai collezionisti, visto che parliamo di un gioco non solo incredibilmente raro, ma anche con una forma insolita. Ha una maniglia a T per facilitarne l’estrazione dalla console.

La onlus ha quindi creato un’inserzione sul suo sito, dove spesso vengono messi all’asta gli oggetti più rari tra quelli donati dai tanti volontari e sostenitori dell’organizzazione. Le offerte hanno rapidamente iniziato ad aumentare.

Dopo una settimana la cartuccia di Air Raid è stata venduta per 10.590$. È una delle cifre più alte a cui sia mai stato venduto questo gioco, anche se nel 2012 una copia sigillata è stata venduta per oltre 33.000$.

Si ritiene che solamente 12 copie del gioco siano state trovate e vendute nella storia. Goodwill fornisce una serie di servizi ai bisognosi, a partire da sostegno e formazione per reinserirsi nel mondo del lavoro.

L’onlus ha spiegato che gli oltre 10.000$ sono sufficienti per fornire un’abitazione e assistenza per un anno ad una persona affetta da disabilità, o per aiutare oltre 20 senzatetto a trovare un lavoro e reinserirsi nella società.