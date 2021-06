Xbox Games Pass: un’immagine mostra tutti i voti metacritic dei giochi inclusi nell’abbonamento

Esasperato dalle solite critiche pretestuose e infondate all’offerta di Microsoft, il developer Tamelucas si è messo a spulciare l’enorme catalogo dell’Xbox Game Pass, rivelando la media metacritic di ogni gioco. La situazione è piuttosto impressionante: sono ben 208 i giochi inclusi nella storia del pass ad avere una valutazione superiore ad 80/100.

“Ieri ho condiviso un’immagine con tutte le release incluse a partire dal D1 nel Game Pass”, si legge in un tweet dello sviluppatore. “Mi è stato risposto che sono tanti giochi, ma solamente pochi di questi sono dei bei giochi”. Tamelucas ha allora deciso allora di dare prova della sua caparbia, mettendosi a spulciare la media Metacritic di ogni singolo titolo incluso nell’abbonamento di Microsoft e riassumendo il tutto con un utile infografica.

"XBOX HAS NO GOOD GAMES"

Yesterday, I shared an image with all Day One releases on #XboxGamePass. I received a lot of "that's a lot of games, but there's only a handful of good ones in there".

So I decided to take a look on the Metascores of the Xbox Game Pass catalog :) pic.twitter.com/l9U7s2hUId

— tamelucas 🎮💚 (@tamelucas) June 24, 2021