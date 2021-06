VIEW Conference: la regista Premio Oscar Brenda Chapman protagonista di un incontro il 2 luglio

VIEW Conference e ASIFA-Hollywood hanno presentato un nuovo evento PreVIEW con protagonista Brenda Chapman, regista premio Oscar di Brave-Coraggiosa e ribelle e Il Principe d’Egitto. L’evento i terrà il 2 luglio, e si tratterà di una sessione online gratuita.

La Chapman sarà impegnata in una conversazione virtuale con Frank Gladstone, direttore esecutivo di ASIFA-Hollywood, l’associazione internazionale per la promozione dell’animazione cinematografica che assegna i prestigiosi Annie Awards. Tra gli argomenti in discussione ci saranno, ovviamente, l’animazione e lo storytelling. L’evento si terrà il 2 luglio 2021 alle 19,00.

La direttrice del simposio Maria Elena Gutierrez ha detto riguardo alla presenza di Brenda Chapman a VIEW Conference:

Brenda Chapman è un’autentica forza della Natura, la sua strepitosa carriera nell’animazione è un manifesto della sua energia e creatività, e i suoi incredibili successi l’hanno consacrata quale modello di riferimento per tutte le donne di Hollywood. Sono elettrizzata di poterle dare il benvenuto, insieme all’incomparabile Frank Gladstone, sul palco virtuale di VIEW, e non vedo l’ora di ascoltare le loro parole.

Brenda Chapman inizia la sua carriera nel 1987, lavorando a film come La Sirenetta e La Bella e la Bestia, e poi ancora Il Re Leone. In seguito contribuisce al lancio dei DreamWorks Animation Studios, per cui co-dirige il lungometraggio premio Oscar Il Principe d’Egitto, diventando la prima regista donna al timone di una grande produzione hollywoodiana. Nel 2003 entra ai Pixar Animation Studios, dove concepisce, scrive e dirige Brave- Coraggiosa e ribelle, con cui diventa la prima regista ad aggiudicarsi contemporaneamente premio Oscar, BAFTA e Golden Globe. La sua prima pellicola live action, Alice e Peter (Come Away), con protagonisti David Oyelowo e Angelina Jolie, ha esordito nel 2020 in occasione del Sundance Film Festival.

Attualmente, Brenda Chapman sta scrivendo un nuovo lungometraggio per lo studio britannico Gutsy Animation, ed è produttrice esecutiva di alcuni progetti per ‘Twas Entertainment, la compagnia creata col marito Kevin Lima, oltre a lavorare su un romanzo, delle memorie e un libro per bambini.