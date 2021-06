Star Wars: The Bad Batch, il mid-season trailer in italiano

Ieri vi abbiamo mostrato il nuovo ed emozionante sneak peek originale di Star Wars: The Bad Batch, in occasione dell’arrivo dell’episodio di metà stagione della serie Lucasfilm, in streaming in esclusiva su Disney+: la piattaforma ha ora rilasciato anche la versione in italiano dello stesso.

Star Wars: The Bad Batch segue il gruppo di cloni sperimentali d’elite della Bad Batch (introdotti per la prima volta in Star Wars: The Clone Wars) mentre trovano la propria strada in una galassia in rapido cambiamento nell’immediato dopoguerra della Guerra dei Cloni.

Dave Filoni (The Mandalorian, Star Wars: The Clone Wars), Athena Portillo, Brad Rau e Jennifer Corbett sono gli executive producer di Star Wars: The Bad Batch, mentre Carrie Beck è la co-executive producer e Josh Rimes il produttore. Brad Rau ricopre anche il ruolo di supervising director con Corbett come capo sceneggiatore.

